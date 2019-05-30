  • الخميس 30 مايو 2019
  • بتوقيت مصر11:08 م
بحث متقدم
أنجلينا جولي

إعلامي: "أنجلينا جولي" من نساء أهل الجنة

مجلس التعاون الخليجي

انطلاق القمة الطارئة في السعودية بمشاركة قطر

الزمالك والإنتاج الحربي

بث مباشر لمبارة الزمالك والإنتاج الحربي

مصرع فتاة وإصابة والدتها وشقيقتها في حادث سير

وفاة مصري دهسًا في الكويت

عيد الفطر

«الأرصاد» تعلن مفاجأة عن طقس عيد الفطر:أمطار خفيفة

أحمد الطيب شيخ الأزهر

شيخ الأزهر: هكذا يكون ضرب الزوج لزوجته

القوات الجوية

تفوق عسكري مصري جديد على تركيا

ارشيف

السعودية: لا نريد الحرب مع إيران لكن لن نتسامح مع هذا الأمر

راقصة الهرم: زوجي شاركني في تصوير الأفلام الإباحية

أوقعته في غرامها ثم ابتزته بفيديوهاته الإباحية معها

الرئيس السيسي في جدة

بالفيديو.. السيسي يتفقد بقايا صواريخ استهدفت السعودية

حبس 4 من مشجعي الزمالك

قضايا وحوادث

وايت نايتس
وايت نايتس

خالد الشرقاوي - متابعات

أخبار متعلقة
#

إصابات بين جماهير الزمالك بنهائي الكونفدرالية

#

مفاجأة.. برنامج «ستاد الزمالك» على قناة عراقية

#

حقيقة تعاطي طارق حامد منشطات في مباراة جورماهيا

#

مرتضى: أي لاعب يريد الرحيل للأهلي فليأتِ بعرض وسأوافق

قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس 4 من مشجعي نادي الزمالك لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في الاتهامات المنسوبة لهم بالانضمام لجماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون -ألتراس وايت نايتس-.

وألقي القبض على المتهمين بموجب قرار ضبط وإحضار صادر من النيابة وذكرت التحريات بشأنهم أنهم يقيمون أنشطة الألتراس، التي تم حلها منذ عدة أشهر.

وقررت النيابة، في وقت سابق، حبس مجموعة متهمين من جماهير الزمالك على ذمة ذات القضية بذات الاتهامات.

كما قررت النيابة، في وقت سابق أيضا، حبس مجموعة من مشجعي النادي الأهلي باتهامات تتعلق بالانضمام لجماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون -ألتراس أهلاوي- في قضية ثانية غير قضية ألتراس "وايت نايتس" الزملكاوي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

مجلة الأزهر..والناس العاديون

د. هشام الحمامي

التقاسيم المقدسة بالكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

أديب فرنسا الأكبر ونبي الإسلام

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الشوط الأول.. تعادل سلبي بين الزمالك والإنتاج الحربي
» حبس 4 من مشجعي الزمالك
» إصابة 14 عاملا في حادث انقلاب سيارة بالصف
» ترخيص 3 آلاف كلب بالجيزة
» مهاتير محمد ينتصر لـ«هواوي»: تفوقت على التكنولوجيا الأمريكية
» عمر هاشم: السنة ليست مقتصرة على قول الرسول
» «حماس»: أطلقنا صواريخ إيرانية الصنع على إسرائيل
» ظريف: مستعد للذهاب للسعودية غدًا
» تركيا تعلن نجاح اختبار صاروخ محلي الصنع
» بالصور..«عبد الغفار» يتفقد سير الامتحانات بجامعة بنها
» رأيت أحداً يطاردني وتخلصت منه

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • فجر

    03:17 ص

  • فجر

    03:18

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:58

  • عشاء

    20:28

من الى
"الإفطار والسحور".. بدءًا بالمدفع وانتهاءً بطائرة حربية.. حكايات وأسرار
"بيض مدحرج"
مخدر الفلاكا
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان