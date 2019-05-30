فيديو.. استقبال حار من الملك سلمان لرئيس وزراء قطر

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استقبل الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، رئيس وزراء دولة قطر حمد بن جاسم في قصر الصفا، قبل انطلاق أعمال القمة الخليجية الطارئة التي دعت إليها السعودية.
واستقبل الملك السعودي سلمان قادة الدول الخليجية والعربية في قصر الصفا بمدينة مكة المكرمة، حيث تستضيف المدينة 3 قمم، خليجية، وعربية، وإسلامية. تعقد على مدار اليوم وغدًا الجمعة.
وتوافد زعماء الدول العربية إلى المملكة، الخميس، لحضور القمة العربية الاستثنائية التي دعا إليها الملك سلمان بن عبدالعزيز لبحث الاعتداءات الأخيرة بالسعودية والإمارات في ظل تصاعُد التوتّر في منطقة الخليج بين الولايات المتحدة وإيران.
فيديو من #مكة_المكرمة | #خادم_الحرمين_الشريفين يستقبل رئيس وزراء قطر في قصر الصفا#القمة_الخليجية_العربيةhttps://t.co/5t3eIvPjBE pic.twitter.com/TALJpkIwxA— صحيفة الشرق الأوسط (@aawsat_News) May 30, 2019
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