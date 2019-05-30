العاهل السعودي يبدأ كلمته بمهاجمة هذه الدولة

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إيران

الملك سلمان

مهاجمة

قمة مكة

هاجم الملك سلمان بن عبد العزيز، عاهل السعودية، خلال القمة الخليجية الطارئة المنعقدة في مكة بدعوته، إيران، وتهمها برعاية "الإرهاب" في المنطقة وتهديد الأمن الدولي.

وقال الملك سلمان، في كلمة افتتاحية للقمة، التي تجري مساء اليوم الخميس في قصر الصفا بمكة المكرمة، إن هذا الاجتماع ينعقد في ظل "تحديات مباشرة تهدد الأمن والاستقرار إقليميا دوليا".

وتابع العاهل السعودي: "لقد استطعنا في الماضي تجاوز العديد من التحديات التي استهدفت الأمن والاستقرار، وكذلك الحفاظ على المكتسبات وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولنا، وسنعمل معا بحول الله لمواجهة كافة التحديات والتهديدات بعزم وحزم".

وتابع الملك سلمان: "إن ما يقوم به النظام الإيراني من تدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة. وتطوير برامجه النووية والصاروخية، وتهديده لحرية الملاحة العالمية بما يهدد إمدادات النفط للعالم، يعد تحديا سافرا لمواثيق ومبادئ وقوانين الأمم المتحدة لحفظ السلم والأمن الدوليين".


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