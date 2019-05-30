كأس العالم للشباب.. نيجيريا تتأهل إلى الدور الثاني

30 مايو 2019 - 11:17 م

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما نتيجة مباراة منتخب نيجيريا مع نظيره الأوكراني، فى اللقاء الذى جمع المنتخبين مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة عن المجموعة الرابعة، بكأس العالم للشباب، المقام حاليا فى بولندا.

افتتح منتخب أوكرانيا التهديف فى الدقيقة 30 من زمن المباراة عن طريق دانيلو سيكان، ولكن نجح محمد تيجانى فى تسجيل هدف منتخب نيجيريا من ركلة جزاء فى الدقيقة 51 من عمر اللقاء.

بهذه النتيجة رفع منتخب نيجيريا رصيده للنقطة الرابعة فى المركز الثالث، ويتأهل كأفضل ثوالث إلى ثمن النهائي، بينما رفع منتخب أوكرانيا رصيده للنقطة 7 فى الصدارة.