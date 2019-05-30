  • الجمعة 31 مايو 2019
  • بتوقيت مصر12:39 ص
بحث متقدم
البرلمان

زلزال برلماني بسبب قانون الأزهر للأحوال الشخصية

جروس

رئيس الزمالك لـ«جروس»: «اطلع على المطار يا فاشل»

الملك سلمان

زعيم عربي يصل "قمة مكة" بملابس الإحرام

الملك سلمان

العاهل السعودي يبدأ كلمته بمهاجمة هذه الدولة

الملك سلمان ورئيس وزراء قطر

فيديو.. استقبال حار من الملك سلمان لرئيس وزراء قطر

أنجلينا جولي

إعلامي: "أنجلينا جولي" من نساء أهل الجنة

مجلس التعاون الخليجي

انطلاق القمة الطارئة في السعودية بمشاركة قطر

مصرع فتاة وإصابة والدتها وشقيقتها في حادث سير

وفاة مصري دهسًا في الكويت

عيد الفطر

«الأرصاد» تعلن مفاجأة عن طقس عيد الفطر:أمطار خفيفة

أحمد الطيب شيخ الأزهر

شيخ الأزهر: هكذا يكون ضرب الزوج لزوجته

خبراء يحذرون: شحن الهاتف في السيارة يسبب كارثة

الصفحة الأخيرة

شحن الهاتف في السيارة
شحن الهاتف في السيارة

خالد الشرقاوي - متابعات

أخبار متعلقة
#

ارتفاع ضحايا إعصار إيداي في موزمبيق إلى 417 قتيلاً

#

أسرار لا تعرفها عن الأسود البرية

#

ستة أعراض تشير إلى إصابة الرجل بالسرطان

#

تحذيرات من تقلبات جوية بالسعودية

يتعرض الكثيرون لمواقف طارئة بنفاذ بطارية هواتفهم أثناء وجودهم في السيارة، إلا أن القليل هم من يعرفون مدى الخطر الذي يشكله شحن الهاتف في السيارة.

ونقل موقع "ريدرز دايجيست" تحذير الخبراء من تكرار شحن الهواتف المحمولة من مخارج الطاقة المدمجة في السيارة، لأنه قد يسبب كارثة كبيرة، ويقول براد نيكولز، وهو فني في ستايموبيل، إن هاتفك يمكن أن يتلقى مقدارا زائدا من الطاقة، وخاصة إذا كنت تستخدم مكان إشعال السجائر لشحن الهاتف، حيث يوفر تيارًا كهربائيًّا بمقادر 10 أمبير، في حين أن معظم أجهزة الشحن توفر تيارًا كهربائيًّا بمقادر واحد إلى ثلاثة أمبير.

ويتسبب شحن الهاتف أثناء استخدام السيارة في استنزاف بطارية السيارة، وخاصة للسيارات القديمة الطراز، كما أن حدوث عطل في جهاز شحن السيارة أو وقوع تلف، قد يوفر طاقة غير متناسقة للجهاز، ما يؤدي إلى طفرات مفاجئة، أو اندلاع شرارات مفاجئة قد تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الجهاز، وتلف الأجهزة الداخلية، أو تدمير الجهاز.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

مجلة الأزهر..والناس العاديون

د. هشام الحمامي

التقاسيم المقدسة بالكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

أديب فرنسا الأكبر ونبي الإسلام

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» روسيا ترد على استغناء أمريكا عن خدماتها فى الصواريخ الفضائية
» إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على طريق سيوة بمطروح
» الزمالك يسقط في «فخ» التعادل أمام الإنتاج الحربي
» بختم ترامب.. إسرائيل تتسلم خريطة ضم الجولان المحتل
» بالصورة.. كيف تم استقبال رئيس وزراء قطر في السعودية
» الشوط الأول.. تعادل سلبي بين الزمالك والإنتاج الحربي
» حبس 4 من مشجعي الزمالك
» إصابة 14 عاملا في حادث انقلاب سيارة بالصف
» ترخيص 3 آلاف كلب بالجيزة
» مهاتير محمد ينتصر لـ«هواوي»: تفوقت على التكنولوجيا الأمريكية
» عمر هاشم: السنة ليست مقتصرة على قول الرسول

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • فجر

    03:17 ص

  • فجر

    03:17

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:58

  • عشاء

    20:28

من الى
"الإفطار والسحور".. بدءًا بالمدفع وانتهاءً بطائرة حربية.. حكايات وأسرار
"بيض مدحرج"
مخدر الفلاكا
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان