» بختم ترامب.. إسرائيل تتسلم خريطة ضم الجولان المحتل

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أرسل له خريطة جديدة لإسرائيل وقعها بنفسه تظهر هضبة الجولان السورية المحتلة جزءا من إسرائيل.

ونقل التلفزيون الإسرائيلي عن نتنياهو اليوم الخميس قوله: "ترامب أرسل لي مع مستشاره، جاريد كوشنر خريطة تظهر مرتفعات الجولان تحت السيادة الإسرائيلية".

وتابع أن الخريطة المحدثة "أعدتها وزارة الخارجية الأمريكية مذيلة بتوقيع ترامب".

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لنتنياهو مع خريطة وزارة الخارجية الأمريكية التي استلمها من جاريد كوشنر بخط يد ترامب كتبت عليها كلمة جميل "Nice " بالقرب من مرتفعات الجولان المحتل.

واستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم، كبير مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط جيسون غرينبلات في مقر إقامته، وحضر اللقاء مبعوث الإدارة الأمريكية إلى الشأن الإيراني بريان هوك والسفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة رون ديرمر.

وصرح نتنياهو بأنه يسره دائما استقبال جاريد كوشنير وجيسون غرينبلات في إسرائيل من أجل بحث الجهود المشتركة لدفع الازدهار والأمن والسلام قدما، مثمنا في السياق سياسة ترامب التي تهدف إلى دمج الحلفاء مع بعضهم البعض في التعامل مع التحديات المشتركة واغتنام الفرص المشتركة، بحسبما جاء على لسانه.

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في مارس 2019 إن الوقت حان لدعم "السيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية" التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 وضمتها عام 1981 في خطوة لم تلق اعترافا دوليا.

وكتب ترامب في تغريدة على "تويتر" حينها: "بعد 52 عاما، حان الوقت لاعتراف الولايات المتحدة الكامل بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان التي لها أهمية استراتيجية وأمنية حيوية لدولة إسرائيل والاستقرار الإقليمي"!

وذكر مكتب نتنياهو أنه قال لترامب في اتصال هاتفي بعد الإعلان "إنه صنع تاريخا".

إستقبلت اليوم المستشار الكبير للرئيس الأمريكي جاريد كوشنير والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط جيسون غرينبلات في مقر إقامته بأورشليم. وحضر اللقاء مبعوث الإدارة الأمريكية إلى الشأن الإيراني بريان هوك والسفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة رون ديرمر. pic.twitter.com/gBssTdkvTa — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) 30 مايو 2019



