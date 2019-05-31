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إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على طريق سيوة بمطروح

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أصيب 5 أشخاص بإصابات مختلفة، إثر حادث انقلاب سيارة، مساء اليوم، بالكيلو 30 على طريق مطروح- سيوة، في نطلق مدينة مرسى مطروح، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى للعلاج.

استقبل مستشفى مطروح العام، المصابين حمد عبد السلام عبد الهادي "36 سنة " مصاب باشتباه كسر بقاع الجمجمة والحالة عامة سيئة، وأحمد عبد الرحمن عبد الهادي " 44 سنة" ، مصاب جرح بفروه الرأس وكدمات وسجحات واشتباه ما بعد الارتجاج، وحمدي شعبان قبيصي  "37 سنة"مصاب بجرح وكدمة أسفل العين اليمني واشتباه ما بعد الارتجاج، وطه عبد الرحمن عبد العادي "30سنة" مصاب كبسر بالساق اليمني وسجحات وكدمات وإيهاب إبراهيم جابر  "30سنة" مصاب بجرح بالجبهة و سجحات وكدمات و اشتباه ما بعد الارتجاج، وجميع المصابين من محافظة الإسكندرية ، تم تقديم الإسعافات الأولية وجارٍ علاج المصابين، وإخطار النيابة العامة للتحقيق في ملابسات الحادث.


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