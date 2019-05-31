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روسيا ترد على استغناء أمريكا عن خدماتها فى الصواريخ الفضائية

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إطلاق صاروخ
إطلاق صاروخ

خالد الشرقاوي - وكالات

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أعلنت روسيا، الخميس، أن قرار وزارة الدفاع الأمريكية بإدراج روسيا فى قائمة دول يمنع استخدام خدماتها لدى إطلاق أقمار صناعية أمريكية ظاهرة جديدة للمنافسة غير النزيهة من قبل واشنطن فى السوق العالمية للخدمات الفضائية.

وقالت وكالة الفضاء الفيدرالية الروسية، فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إن هذا القرار الأمريكى من شأنه أن ينعكس سلبًا على التعاون الدولى فى تنظيم عمليات إطلاق منتظمة للأجهزة الفضائية إلى مداراتها المخطط لها على أساس تجارى.

وأضافت الوكالة أن الحديث يدور عن محاولة لمنع المنتجين الأمريكيين من إمكانية التعاون مع القطاع الفضائى الروسى وتقييد استخدام وسائل النقل الفضائية الروسية فى الأسواق العالمية، مؤكدة أن البنتاجون يسعى لهدم ما تم بناؤه وما يحافظ عليه بجهد شاق فى العلاقات الروسية الأمريكية فى المجال الفضائى.

وفى وقت سابق من اليوم، أورد البنتاجون أنه أدرج روسيا فى قائمة الدول التى يمنع للجهات الأمريكية استخدام خدماتها فى إطلاق أقمار صناعية تجارية، اعتبارًا من العام 2023.


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