  • الجمعة 31 مايو 2019
  • بتوقيت مصر02:10 ص
بحث متقدم
الدولار

الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه وينخفض في 18 بنكا

أرشيفية

«البورصة السلعية».. هل تؤدى إلى انخفاض الأسعار فى مصر؟

البرلمان

زلزال برلماني بسبب قانون الأزهر للأحوال الشخصية

جروس

رئيس الزمالك لـ«جروس»: «اطلع على المطار يا فاشل»

الملك سلمان

زعيم عربي يصل "قمة مكة" بملابس الإحرام

الملك سلمان

العاهل السعودي يبدأ كلمته بمهاجمة هذه الدولة

الملك سلمان ورئيس وزراء قطر

فيديو.. استقبال حار من الملك سلمان لرئيس وزراء قطر

أنجلينا جولي

إعلامي: "أنجلينا جولي" من نساء أهل الجنة

مجلس التعاون الخليجي

انطلاق القمة الطارئة في السعودية بمشاركة قطر

مصرع فتاة وإصابة والدتها وشقيقتها في حادث سير

وفاة مصري دهسًا في الكويت

رسميًا.. الزمالك يواجه حرس الحدود الإثنين المقبل

الرياضة

الزمالك
الزمالك

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

المصرى يخشى انتفاضة الحدود على ستاد السويس

#

«العميد» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة حرس الحدود

#

حرس الحدود ضيف ثقيل على "الطلائع"

#

«ايميل» يعلن قائمة طلائع الجيش لمواجهة حرس الحدود

حرس الحدود

المصريون

الزمالك

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين، إقامة لقاء الزمالك المقبل المحدد له في العاشرة مساء الإثنين المقبل 3 يونيو أمام حرس الحدود باستاد حرس الحدود بدون جمهور.

وكانت لجنة المسابقات قد أعلنت في وقت سابق، عن جدول المباريات المتبقية في مسابقة الدوري الممتاز، مع إبقاء مباراة الزمالك معلقة مع الجونة أو حرس الحدود، لاختيار الفريق الذي سيظل يصارع على الهبوط، حفاظًا على مبدأ تساوي الفرص.

وضمن الجونة بقاءه في المسابقة، بينما ينتظر فريق الحدود ما تسفر عنه نتائج الجولة الأخيرة، حيث يحتاج الفريق إلى نقطة وحيدة للبقاء في الدوري أو تعادل فريق بتروجت أو خسارته في الأسبوع الأخير بالدوري.

وتعادل الزمالك مساء أمس، الخميس، مع ضيفه الإنتاج الحربي بهدف لكل فريق، ليضمن فريق الانتاج الحربي أيضًا بقاءه في الدوري.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

مجلة الأزهر..والناس العاديون

د. هشام الحمامي

التقاسيم المقدسة بالكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

أديب فرنسا الأكبر ونبي الإسلام

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» هذا ما قاله خادم الحرمين عن القضية الفلسطينية
» منطقة الاعتصام أصبحت تهديدًا أمنيًا وخطرًا على تماسك البلاد
» أمير الكويت يناشد قادة الخليج العربي وضع حد للخلاف
» أوقعته في غرامها ثم ابتزته بفيديوهاته الإباحية معها
» رسميًا.. الزمالك يواجه حرس الحدود الإثنين المقبل
» حرس الحدود يخطف تعادلًا غاليًا من بيراميدز
» روسيا ترد على استغناء أمريكا عن خدماتها فى الصواريخ الفضائية
» إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على طريق سيوة بمطروح
» الزمالك يسقط في «فخ» التعادل أمام الإنتاج الحربي
» بختم ترامب.. إسرائيل تتسلم خريطة ضم الجولان المحتل
» بالصورة.. كيف تم استقبال رئيس وزراء قطر في السعودية

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • فجر

    03:17 ص

  • فجر

    03:17

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:58

  • عشاء

    20:28

من الى
"الإفطار والسحور".. بدءًا بالمدفع وانتهاءً بطائرة حربية.. حكايات وأسرار
"بيض مدحرج"
مخدر الفلاكا
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان