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زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب "موغلا" التركية

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زلزال
زلزال

المصريون ووكالات

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ضرب زلزال بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر، سواحل ولاية موغلا المطلة على بحر "أيجه"، جنوب غربي تركيا، فجر الجمعة.
جاء ذلك بحسب بيان نشره الموقع الإلكتروني لرئاسة إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية التابعة لرئاسة الوزراء التركية(أفاد)، واطلعت عليه الأناضول.
وقال البيان إن الزلزال وقع في خليج "غوك أوفا" بقضاء بدروم التابع لولاية موغلا؛ في تمام الساعة 00.43 بالتوقيت المحلي (21.43 تغ)، بلغت قوته 4.2 درجة.
وأوضح أن مركز الهزة يقع على بعد 4 كم من سواحل بدروم، وعلى عمق 7 كم تحت سطح البحر. -

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