» قطر: مشاركتنا في قمم مكة لهذا السبب الهام

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وزير خارجية قطر
وزير خارجية قطر

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قال وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني؛ الجمعة بان مشاركة بلاده في قمم مكة تأتي انطلاقاً من دعمها العربي الإسلامي المشترك.
وأضاف عبر حسابه في تويتر أن "المشاركة تأتي من باب حرص دولة قطر على أمن واستقرار المنطقة وخدمة مصالح شعوبها."
وقال أيضاً ان "التحديات العديدة في المنطقة تتطلب تعزيز مفهوم الحوار والتعاون للحفاظ على الأمن الاقليمي."
ويشارك رئيس وزراء قطر الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني في قمم مكة الثلاث المنعقدة حالياً بالسعودية مترأساً وفد بلاده بدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
وتعصف بمنطقة الخليج أزمة سياسية، بعدما فرضت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في 5 يونيو/ حزيران 2017، حصارا على قطر بتهم منها دعم الارهاب، في حين أن الدوحة ما انفكت تنفي تلك الاتهامات.
ويعد ابن ناصر، أرفع مسؤول قطري يزور السعودية منذ اندلاع الأزمة الخليجية قبل نحو عامين. 

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