الرئيس السيسي: أمن الخليج مرتبط عضويا بأمن مصر

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قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن أمن الخليج يرتبط ارتباطًا عضويًا بالأمن القومي المصري.
جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر القمة العربية الطارئ، المنعقد في مكة المكرمة، الجمعة، بعد وقت قصير من انتهاء نظيرتها الخليجية، منتصف ليل الخميس- الجمعة.
وقال السيسي: "قمتنا تنعقد في ظل تهديدات خطيرة وغير مسبوقة تواجه الأمن القومي العربي، خاصة في منطقة الخليج ذات الأهمية الاستراتيجية الكبيرة".
وأضاف: "أمن منطقة الخليج العربي يمثل بالنسبة لمصر أحد الركائز الأساسية للأمن القومي العربي، ويرتبط ارتباطا وثيقا وعضويا بالأمن القومي المصري، وأي تهديد له يقتضي وقفة حاسمة لمواجهته، بمنتهى الحكمة والحزم".
وتابع: " العرب ليسوا على استعداد للتفريط في أمنهم القومي ولن يقبلوا أي مساس بحق من حقوقهم، كما أن الحكمة ضرورية لاحتواء أي توتر ومنع انفجاره".
وأكد السيسي أن "المقاربة الاستراتيجية المنشودة للأمن القومي العربي تقتضي التعامل بالتوازي مع جميع مصادر التهديد لأمن المنطقة".
وأشار إلى أن القضية الفلسطينية، قضية العرب المركزية والمصدر الأول لعدم الاستقرار في المنطقة.
وقال: "فلا يمكن أن يتحقق الاستقرار في المنطقة، بدون الحل السلمي الشامل الذي يلبي الطموحات الفلسطينية المشروعة في الاستقلال وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 4 يونيو(حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
وقال إنه "لا معنى للحديث عن مقاربة استراتيجية شاملة للأمن القومي العربي، بدون تصور واضح لمعالجة الأزمات المستمرة في سوريا وليبيا واليمن".

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