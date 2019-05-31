السبسي: من غير المقبول أن تنجر المنطقة لهذا الأمر

31 مايو 2019 - 02:00 ص

أكد الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي أنه من غير المقبول ان تنجر المنطقة الى فصول جديدة من التوتر وعدم الاستقرار على حساب حق شعوبها في العيش الكريم في كنف السلم والطمأنينة.

جاء ذلك في كلمة للسبسي في افتتاح قمة مكة العربية الطارئة مساء الخميس.



وأضاف السبسي أن "اولوياتنا تظل في مواصلة جهودنا لتخليص المنطقة من أسباب ومظاهر عدم الاستقرار وتسوية قضايانا الرئيسية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية من خلال التوصل الى حل عادل وشامل لها وفق المرجعيات الأممية المتفق عليها ومبادرة السلام العربية.



واعتبر السبسي ان اختلاف التوجهات وتقاطع المصالح "لا يمكن ان يبرر باي شكل من الاشكال التدخل في الشؤون الداخلية للدول او اي سلوكيات من شانها تقويض استقرار المنطقة وزيادة منسوب التوتر فيها وتعريض السلم والامن الدوليين للخطر".



وجدد السبسي "إدانة تونس ورفضها لاستهداف المدن الامنة في المملكة لعربية السعودية بالصواريخ البالستية وعمليات استهداف السفن التجارية قبالة سواحل الامارات العربية المتحدة ومحطات ضح النفط في المملكة ".



واعتبر السبسي أن ذلك يمثل "تصعيدا يعرض الامن الإقليمي للخطر وتهديدا صريحا لامن وسلامة الملاحة الدولية وحركة التجارة العالمية ".



وشدّد السبسي على ان الأمن القومي العربي كل لا يتجزأ.



وأكد حرص تونس على امن المملكة العربية السعودية الشقيقة وكل البلدان الخليجية والبلدان العربية.

