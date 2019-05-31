  • الجمعة 31 مايو 2019
  • بتوقيت مصر03:41 ص
بحث متقدم
حسام البدري

"البدري" يكشف حقيقة تدريب الزمالك خلفا لجروس

القمة العربية

القمة الخليجية الطارئة بمكة تدعو إيران لهذا الأمر الهام

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: أمن الخليج مرتبط عضويا بأمن مصر

الدولار

الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه وينخفض في 18 بنكا

أرشيفية

«البورصة السلعية».. هل تؤدى إلى انخفاض الأسعار فى مصر؟

البرلمان

زلزال برلماني بسبب قانون الأزهر للأحوال الشخصية

جروس

رئيس الزمالك لـ«جروس»: «اطلع على المطار يا فاشل»

الملك سلمان

زعيم عربي يصل "قمة مكة" بملابس الإحرام

الملك سلمان ورئيس وزراء قطر

فيديو.. استقبال حار من الملك سلمان لرئيس وزراء قطر

أنجلينا جولي

إعلامي: "أنجلينا جولي" من نساء أهل الجنة

برهم صالح: أمن الخليج هو أمن العراق

عرب وعالم

برهم صالح يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للعراق
برهم صالح يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للعراق

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

الرئيس السيسي: أمن الخليج مرتبط عضويا بأمن مصر

#

اجتماع عسكري أمريكي خليجي لمناقشة هذا الأمر الهام

#

"البحرين" تدخل خط المواجهة: "جاهزون للرد"

#

الرئيس العراقي: لا نعارض وجود قوات أمريكية على أرضنا

أكد الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم الجمعة، أن "أمن الخليج هو أمن العراق وأي استهداف له هو استهداف لأمن الدول العربية والاسلامية‎‎".
جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر القمة العربية الطارئ، الذي انطلق في مكة المكرمة، الجمعة، بعد وقت قصير من انتهاء نظيرتها الخليجية، منتصف ليل الخميس- الجمعة.
وأكد صالح، أن "الأزمة الإقليمية ربما تقود إلى حرب إذا لم يتم التصدي لها بشكل صحيح".
وأضاف، "نشهد أزمة إقليمية تنبئ بحرب لا تبقي ولا تذر، حال منطقتنا اليوم ليس بأفضل من الأمس".
وأشار الرئيس العراقي إلى أن "الاستقرار في العراق يحتاج إلى تعاون الجوار وأي تصادم يعرض أمننا للخطر"، مشدداً على أن "المنطقة بحاجة إلى استقرار مبني على منظومة الأمن المشترك".
ولفت إلى أن "ترسيخ الاستقرار في العراق يتطلب دعما عربيا وإقليميا".
وتعقد القمة الخليجية الطارئة في مكة بدعوة من الرياض، لبحث التهديدات في المنطقة إثر التوتر الأخير بين واشنطن وطهران، بالتوازي مع انعقاد قمتين في مكة عربية وإسلامية الخميس والجمعة.
والقمة جاءت بعد دعوة الملك سلمان بن عبد العزيز، وتتصدرها دعوات سعودية لإدانة "التدخلات الإيرانية" في المنطقة، وهو ما تنفيه طهران.
وتبحث القمة الطارئة التوترات مع إيران بعد هجمات على ناقلات نفط قبالة ساحل الإمارات، وضربات بطائرات مسيرة على محطات لضخ النفط في السعودية، في وقتٍ تنفي فيه طهران ضلوعها في الواقعتين.
ومؤخرا، أعلن البنتاغون إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن"، وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخباراتية حول استعدادات محتملة من قبل إيران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

مجلة الأزهر..والناس العاديون

د. هشام الحمامي

التقاسيم المقدسة بالكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

أديب فرنسا الأكبر ونبي الإسلام

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الرئيس العراقي يعارض البيان الختامي للقمة العربية
» الكشف عن أخطر الأمراض التى تؤدي إلى الموت المفاجئ
» رئيس الزمالك يعلن خالد جلال مديرًا فنيًا لفريق
» البيان الختامي للقمة الخليجية في دورتها الطارئة
» قطر: مشاركتنا في قمم مكة لهذا السبب الهام
» هذا ما قاله خادم الحرمين عن القضية الفلسطينية
» منطقة الاعتصام أصبحت تهديدًا أمنيًا وخطرًا على تماسك البلاد
» وفاة مصري دهسًا في الكويت
» أمير الكويت يناشد قادة الخليج العربي وضع حد للخلاف
» أوقعته في غرامها ثم ابتزته بفيديوهاته الإباحية معها
» رسميًا.. الزمالك يواجه حرس الحدود الإثنين المقبل

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • شروق

    04:57 ص

  • فجر

    03:17

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:58

  • عشاء

    20:28

من الى
"الإفطار والسحور".. بدءًا بالمدفع وانتهاءً بطائرة حربية.. حكايات وأسرار
"بيض مدحرج"
مخدر الفلاكا
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان