برهم صالح: أمن الخليج هو أمن العراق

31 مايو 2019 - 02:40 ص

أكد الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم الجمعة، أن "أمن الخليج هو أمن العراق وأي استهداف له هو استهداف لأمن الدول العربية والاسلامية‎‎".



جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر القمة العربية الطارئ، الذي انطلق في مكة المكرمة، الجمعة، بعد وقت قصير من انتهاء نظيرتها الخليجية، منتصف ليل الخميس- الجمعة.



وأكد صالح، أن "الأزمة الإقليمية ربما تقود إلى حرب إذا لم يتم التصدي لها بشكل صحيح".



وأضاف، "نشهد أزمة إقليمية تنبئ بحرب لا تبقي ولا تذر، حال منطقتنا اليوم ليس بأفضل من الأمس".



وأشار الرئيس العراقي إلى أن "الاستقرار في العراق يحتاج إلى تعاون الجوار وأي تصادم يعرض أمننا للخطر"، مشدداً على أن "المنطقة بحاجة إلى استقرار مبني على منظومة الأمن المشترك".



ولفت إلى أن "ترسيخ الاستقرار في العراق يتطلب دعما عربيا وإقليميا".



وتعقد القمة الخليجية الطارئة في مكة بدعوة من الرياض، لبحث التهديدات في المنطقة إثر التوتر الأخير بين واشنطن وطهران، بالتوازي مع انعقاد قمتين في مكة عربية وإسلامية الخميس والجمعة.



والقمة جاءت بعد دعوة الملك سلمان بن عبد العزيز، وتتصدرها دعوات سعودية لإدانة "التدخلات الإيرانية" في المنطقة، وهو ما تنفيه طهران.



وتبحث القمة الطارئة التوترات مع إيران بعد هجمات على ناقلات نفط قبالة ساحل الإمارات، وضربات بطائرات مسيرة على محطات لضخ النفط في السعودية، في وقتٍ تنفي فيه طهران ضلوعها في الواقعتين.

