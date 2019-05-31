  • الجمعة 31 مايو 2019
  • بتوقيت مصر03:41 ص
بحث متقدم
حسام البدري

"البدري" يكشف حقيقة تدريب الزمالك خلفا لجروس

القمة العربية

القمة الخليجية الطارئة بمكة تدعو إيران لهذا الأمر الهام

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: أمن الخليج مرتبط عضويا بأمن مصر

الدولار

الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه وينخفض في 18 بنكا

أرشيفية

«البورصة السلعية».. هل تؤدى إلى انخفاض الأسعار فى مصر؟

البرلمان

زلزال برلماني بسبب قانون الأزهر للأحوال الشخصية

جروس

رئيس الزمالك لـ«جروس»: «اطلع على المطار يا فاشل»

الملك سلمان

زعيم عربي يصل "قمة مكة" بملابس الإحرام

الملك سلمان ورئيس وزراء قطر

فيديو.. استقبال حار من الملك سلمان لرئيس وزراء قطر

أنجلينا جولي

إعلامي: "أنجلينا جولي" من نساء أهل الجنة

الحريري: ندعو لأوسع تضامن عربي لحماية الهوية العربية

عرب وعالم

سعد الحريري
سعد الحريري

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

اجتماع وزاري عربي يبحث مواجهة التدخلات الإيرانية في المنطقة

#

شاهد.. "الحريري": الرئيس السيسي يقف إلى جانب لبنان دائمًا

#

الجامعة العربية تطالب بتوفير الدعم لحكومة الحريري

#

سوريا تعود لمقعدها في الجامعة العربية

دان رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، الهجمات التي تعرضت لها السعودية والإمارات مؤخراً والتي إتهمت بها إيران، إلى" أوسع تضامن عربي ليبقى السلاح الأقوى لحماية الهوية العربية".
جاء ذلك في كلمة ألقاھا الحريري، منتصف، الجمعة أمام القمة العربية الطارئة في مكة المكرمة بالسعودية.
وقال الحريري: "لبنان يتطلع الى هذا التضامن ويراهن عليه ونجد فيه السبيل الحقيقي للاستقرار المطلوب على كل المستويات ولكبح أي جنوح للتصعيد في المنطقة".
وأكد أن "لبنان لن يتخلى تحت أي ظرف من الظروف عن الانتماء العربي وسيبقى وفياً لاشقائه ويعمل لتطوير علاقاته بهم".
وأردف: "لبنان يدفع اليوم ضريبة مكلفة من لجوء مئات الالاف السوريين الى أراضيه وهذه مناسبة لاعلان رفضنا لما يشاع عن مشاريع التوطين".
ويوجد في لبنان ما لا يقل عن مليون و700 ألف لاجئ سوري، حسب التقرير السنوي للشبكة السورية لحقوق الإنسان بينما تقول الأمم المتحدة أنهم أقل من مليون.
ويشارك الحريري على رأس وفد لبناني في القمتين العربية والاسلامية الطارئتين اللتين تنعقدان؛ لبحث في التطورات العربية والاسلامية.
ويزاحم الملف الإيراني الشواغل العربية، عقب تصاعد التوتر في منطقة الخليج العربي على خلفية عقوبات واشنطن على طهران واتهامات للأخيرة بمحاولة زعزعة أمن المنطقة.
وتعقد القمة العربية الطارئة في مكة بدعوة من الرياض لبحث تلك التهديدات، بالتوازي مع انعقاد قمتين في مكة خليجية وإسلامية الخميس والجمعة.
ومؤخراً، أعلن البنتاغون إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن"، وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخباراتية حول استعدادات محتملة من قبل إيران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

مجلة الأزهر..والناس العاديون

د. هشام الحمامي

التقاسيم المقدسة بالكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

أديب فرنسا الأكبر ونبي الإسلام

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الرئيس العراقي يعارض البيان الختامي للقمة العربية
» الكشف عن أخطر الأمراض التى تؤدي إلى الموت المفاجئ
» رئيس الزمالك يعلن خالد جلال مديرًا فنيًا لفريق
» البيان الختامي للقمة الخليجية في دورتها الطارئة
» قطر: مشاركتنا في قمم مكة لهذا السبب الهام
» هذا ما قاله خادم الحرمين عن القضية الفلسطينية
» منطقة الاعتصام أصبحت تهديدًا أمنيًا وخطرًا على تماسك البلاد
» وفاة مصري دهسًا في الكويت
» أمير الكويت يناشد قادة الخليج العربي وضع حد للخلاف
» أوقعته في غرامها ثم ابتزته بفيديوهاته الإباحية معها
» رسميًا.. الزمالك يواجه حرس الحدود الإثنين المقبل

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • شروق

    04:57 ص

  • فجر

    03:17

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:58

  • عشاء

    20:28

من الى
"الإفطار والسحور".. بدءًا بالمدفع وانتهاءً بطائرة حربية.. حكايات وأسرار
"بيض مدحرج"
مخدر الفلاكا
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان