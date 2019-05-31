  • الجمعة 31 مايو 2019
  • بتوقيت مصر11:10 ص
بحث متقدم

كاتب سعودي: المملكة أوكلت لشقيق "سيد قطب" هذا الأمر

اعتصام السودان

المجلس العسكري يحذر من الاعتصام ويتوعد أطرافه

مرتضى منصور: احمد فتحى فى الزمالك بشروط

الأهلي يوافق على رحيل "الجوكر".. بشرط

القمة العربية

بالفيديو.. ولي العهد السعودي يصافح رئيس وزراء قطر

الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط

أبو الغيط من القمة العربية: هذا هو مطلبنا الوحيد

السعودية

بالصور.. السعودية تعرض على ضيوفها صواريخ الحوثيين

أمير قطر

قطر: لهذه الأسباب شاركنا في قمم مكة المكرمة

مرتضى منصور

مرتضى منصور يمنع 3 لاعبين من دخول النادي

الدولار

الدولار يواصل انخفاضه أمام الجنيه ليسجل هذا الرقم

طقس

الأرصاد الجوية: الموجة الحارة انتهت

رئيس الزمالك يعلن خالد جلال مديرًا فنيًا للفريق

الرياضة

خالد جلال
خالد جلال

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

مؤمن سليمان مديرًا فنيًا للنجوم

#

رئيس الزمالك: انتظروا الفضيحة الكبرى

#

رسالة رئيس الزمالك إلى بعثة الفريق بالمغرب

قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إنه تم التعاقد رسميًا مع «خالد جلال» مدير فني جديد لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، كما تم تكليفه بتشكيل الجهاز المعاون له، ليخوض الفريق أول مواجهاته تحت قيادة «جلال» أمام حرس الحدود.
وأكد «منصور» أن فريق الزمالك لن يخوض مباراته أمام فريق حرس الحدود، في إطار مباريات الدوري العام المصري، إلا في حالة خوض النادي الأهلي لمباراته أما المقاولون العرب أولًا، بحسب "المصري اليوم".
وحول حقيقة إنهاء التعاقد مع المدير الفني «جروس»، والذي حقق الزمالك تحت قيادته لقب الكونفدرالية الإفريقية، قال مرتضى منصور أن عقد «جروس» انتهى رسمياً في 30 مايو 2019، ولم يتم تجديد التعاقد معه فقط.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

مجلة الأزهر..والناس العاديون

د. هشام الحمامي

التقاسيم المقدسة بالكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

أديب فرنسا الأكبر ونبي الإسلام

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» واشنطن تتوعد من يشتري النفط الإيراني بهذه العقوبات
» إيقاف لاعب خلع سرواله أمام الحكم المرأة
» خطف مهندسة ومحاولة هتك عرضها فى الزيتون
» كواليس خناقة "رمضان" و"محارب" بمران الأهلي
» رسميا.. كونتي مدربا جديدا لإنتر ميلان
» أحمد عمر هاشم : الناس سيتمنوا عدم استجابة الله لدعائهم
» سر خطير عن سر الإصابة بمرض القلب لأول مرة
» "جلال" يقود أول مران للزمالك
» الموعد والقنوات الناقلة لنهائي أبطال أفريقيا
» أول رد إيراني على اتهامها بالإرهاب
» "البشرة البيضاء" تفتح النار على مسابقة ملكة جمال الهند

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • ظهر

    11:57 ص

  • فجر

    03:17

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:58

  • عشاء

    20:28

من الى
"الإفطار والسحور".. بدءًا بالمدفع وانتهاءً بطائرة حربية.. حكايات وأسرار
"بيض مدحرج"
مخدر الفلاكا
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان