رئيس الزمالك يعلن خالد جلال مديرًا فنيًا للفريق

31 مايو 2019 - 02:54 ص

قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إنه تم التعاقد رسميًا مع «خالد جلال» مدير فني جديد لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، كما تم تكليفه بتشكيل الجهاز المعاون له، ليخوض الفريق أول مواجهاته تحت قيادة «جلال» أمام حرس الحدود.

وأكد «منصور» أن فريق الزمالك لن يخوض مباراته أمام فريق حرس الحدود، في إطار مباريات الدوري العام المصري، إلا في حالة خوض النادي الأهلي لمباراته أما المقاولون العرب أولًا، بحسب "المصري اليوم".

