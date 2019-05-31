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"البشرة البيضاء" تفتح النار على مسابقة ملكة جمال الهند

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مسابقة ملكة جمال الهند
مسابقة ملكة جمال الهند

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تعرضت مسابقة ملكة جمال الهند لانتقادات حادة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب غياب التنوع، واقتصار المسابقة على ذوات البشرة البيضاء.

وقالت "سكاي نيوز" انه قد ثارت الانتقادات بعدما نشرت صحيفة "تايمز أوف إنديا"، الهندية الناطقة بالإنجليزية، صورة المرشحات الثلاثين اللواتي وصلن إلى الأدوار الإقصائية تحت عنوان "من ستحصل على لقب ملكة جمال الهند هذا العام؟".

وعلى موقع تويتر، شارك المستخدم "لو براون جيمس" صورة من الصحيفة وأرفقها بتعليق ساخر، متسائلا: "ما الخطأ في هذه الصورة؟".

وأثار السؤال عشرات الردود التي جاءت أغلبها بأن "كل النساء بيضاوات"، فيما رد أحد المستخدمين قائلا: "ثمة كثير من البياض هنا".


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