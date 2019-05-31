تعرف على أسعار العملات بالبنوك

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عملة

سعر

بنك تعامل

تقدم "المصريون" أسعار العملات المختلفة خلال التعاملات الصباحية فى البنوك، وجاءت الأسعار وفقا لآخر التحديثات الواردة عبر الموقع الإلكترونى للبنك المركزى المصرى على النحو التالي:

سعر الدولار

16.7333 جنيه للشراء

16.8333 جنيه للبيع

سعر اليورو الأوروبي

18.6326 جنيه للشراء

18.7490 جنيه للبيع

سعر الجنيه الإسترليني

21.1275 جنيه للشراء

21.2571 جنيه للبيع

أسعار العملات في البنوك المصرية

سعر الفرنك السويسري

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