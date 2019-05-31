مرتضى منصور يمنع 3 لاعبين من دخول النادي

31 مايو 2019 - 09:29 ص

أنهى مرتضى منصور رئيس الزمالك، علاقة 3 لاعبين بالفريق الأول، ومنعهم من دخول النادى، بسبب سوء المستوى الذى ظهروا به خلال مباريات الفريق مؤخرًا.

وأضاف "منصور" خلال تصريحاته لـ "الزمالك اليوم" على قناة "المحور"، "اللاعبين عارفين نفسهم، ولو مش عارفين هنبلغهم رسمي خلال ساعات".

وتابع: "إحنا عايزين لاعبين رجالة، مش مدلعة، والرجالة في الفريق مثل طارق حامد"، مشيرًا إلى أنه قرر منع صرف مكافآت الكونفيدرالية التي تقدر بـ 30 مليون جنيه بعد التعادل أمام الإنتاج الحربي أمس بالدوري.