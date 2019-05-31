» سر خطير عن سر الإصابة بمرض القلب لأول مرة

31 مايو 2019 - 09:36 ص





قدم جراح القلب العالمى مجدي يعقوب ، روشتة للوقاية من الإصابة بأمراض القلب، ناصحًا بضرورة الإقلاع عن التدخين، وممارسة الرياضة بانتظام، والابتعاد عن الأكل المشبع بالسمن والدهون.



وأشار يعقوب في لقاء له عبر قناة " العربية" إلى أن الرياضة لها تأثير إيجابي هائل على صحة القلب، قائلا: الشعب العربي يعاني من آفة عدم ممارسة الأنشطة الرياضية.



وأكد أن هناك أبحاثا علمية توصلت إلى أن السعادة تطيل العمر، والحزن يقصر العمر أكثر من ضغط العمل، معقبا :" في حالة حدث حزن شديد للإنسان فإن القلب قد ينفجر".



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