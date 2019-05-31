» الموعد والقنوات الناقلة لنهائي أبطال أفريقيا

31 مايو 2019 - 09:46 ص

يسدل الستار اليوم وتنتهى بطولة دورى أبطال أفريقيا حينما يواجه الترجي التونسي نظيره الوداد المغربي، فى الحادية عشر من مساء اليوم، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، على الملعب الأوليمبي برادس وتُذاع المباراة، عبر قناة Bein sports HD1

جدير بالذكر أن مباراة الإياب انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل فريق، بعدما أحرز اللاعب كوليبالى هدف الترجي في الدقيقة 44 من زمن الشوط الأول، وفي الشوط الثاني أحرز إبراهيم كومارا هدف التعادل للوداد في الدقيقة 79.