ضبط 3 أطنان ألبان فاسدة في بني سويف

31 مايو 2019 - 10:11 ص

تمكنت مباحث التموين من ضبط 3 أطنان ألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمى قبل بيعها للمواطنين ببنى سويف.

وردت معلومات لمباحث التموين، مفادها ضبط تاجر ألبان وسيارة نقل قيادته بدائرة مركز شرطة الواسطى محافظة بنى سويف؛ لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من الألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمى تمهيدا لبيعها للمواطنين مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وكمية قدرها 3 ثلاثة أطنان غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية وفقًا لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمامورية من مفتشى الأغذية ببنى سويف، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة.



