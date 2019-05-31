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واشنطن تتوعد من يشتري النفط الإيراني بهذه العقوبات

عرب وعالم

ترامب
ترامب

متابعات - أمينة عبد العال

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الولايات المتحدة

النفط الإيراني

صرح مسئولون أميريكون عن عقوبات جديدة ستفرضها الولايات المتحدة عن مشتري النفط الإيراني.

وأكد الممثل الأمريكي الخاص بإيران، برايان هوك، أن الولايات المتحدة ستعاقب أي دولة تشتري النفط من الجمهورية الإسلامية، بعد انتهاء الإعفاءات في الثاني من مايو .

وقال هوك، "إن واشنطن ستفرض العقوبات حتى إذا لم تف دولة بحدود الشراء القصوى التي تفاوضت عليها من قبل… سياستنا الثابتة هي وقف شراء النفط الإيراني تماما..  انتهى الأمر"، وفقا لرويترز.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال ذكرت في وقت سابق يوم الخميس، أن دولا مثل الصين والهند التي حصلت على إعفاءات في نوفمبر لشراء النفط الإيراني يمكنها مواصلة شراء الخام بعد الثاني من مايو إلى أن تصل إلى الحد الأقصى الذي تفاوضت عليه.

وانسحبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق قبل عام، وفرضت عقوبات على إيران وعززتها هذا الشهر بعد أن أمرت كل الدول بوقف مشترياتها من النفط الإيراني وإلا فرضت عليها عقوبات.


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