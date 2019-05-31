» إيقاف لاعب خلع سرواله أمام الحكم المرأة

31 مايو 2019 - 10:27 ص

اتخذ الاتحاد الإيطالي، قرارًا بوقف لاعب بالناشئين لمدة عام، بعدما خلع سرواله وقام بإشارة خليعة أمام حكم المباراة وهي امرأة.

وقام لاعب فريق تريبورتي بالإشارة الخليعة عندما حصل الفريق ميرانيز المنافس على ركنية، ثم أشهرت حكم المباراة، جيوليا نيكاسترو، البطاقة الحمراء في وجه اللاعب.

ووصف اتحاد الكرة الإيطالي سلوك لاعب بأنه "غير مقبول تماما"، وقال إنه سيطعن في القرار.

ويمكن أن تخفض العقوبة التي أصدرتها محكمة تأديبية إلى النصف إذا وافق اللاعب على الخضوع لبرنامج إعادة تربية.

قال رئيس الاتحاد، غابرييلي غرافينا، إنه سيطعن في القرار أمام محكمة النقض لأنه يرى أن العقوبة ليست كافية.

وأضاف: "في رأيي لا ينبغي أن تخفض العقوبة. هذا أمر غير مقبول".

وتبلغ حكم المباراة نيكاستور من العمر 22 عاما، وقد أدارت 40 مباراة في هذه الفئة العمرية.