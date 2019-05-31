كاتب سعودي: المملكة أوكلت لشقيق "سيد قطب" هذا الأمر

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قال الكاتب السعودي محمد آل الشيخ إن مسلسل "العاصوف" ذكر حقيقة دور شقيق الأديب "سيد قطب".

وكتب "آل الشيخ": "ما جاء في العاصوف صحيح ودقيق بعد سيطرة الإخوان على وزارة المعارف فقد أوكلت للهالك محمد قطب أخو الهالك سيد قطب  تأليف كتاب التوحيد للسنوات الثلاث الثانوية، وكأن بلادنا بلاد التوحيد عقمت ولم تنتج مؤلفين يؤلفون في عقيدة التوحيد"، بحسب قوله.

يذكر أن "العاصوف" يستقي أحداثه من التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها الرياض، العاصمة السعودية، في السبعينيات الميلادية، وما أعقبها من سنوات، وما صاحب تلك الفترة من تطورات وطفرات على مختلف الأصعدة.

ويؤكد القائمون عليه، أنه ليس عملاً درامياً فحسب، بل ومشروعاً متفرداً ومختلفاً، ولا يشبه أي عملٍ من نوعه، سبق أن قدمته الدراما الخليجية طوال تاريخها.

وقد حصد المسلسل جائزة أفضل مسلسل خليجي في أكثر من استفتاء إعلامي.


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