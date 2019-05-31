» بهذه الطريقة يمكنك التغلب على النفس اللوامة

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يوتيوب

علي جمعة

النفس اللوامة



أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أن ترويض النفس اللوامة يندرج تحت الفقه إلا أننا لا نجده في كتب الفقه، حيث أنه تم الاكتفاء أن أهل التصوف قاموا بالرد عليه.

وأضاف "جمعة"، خلال إحدى حلقات الدروس الدينية المذاعة عبر صفحته على اليوتيوب، أن الفقه لابد أن يكون به روح، منوهًا بأن نزع الروح من الفقه، وجعله قانون وقوانين فقط ليس من الدين، موضحًا أنه من الجيد أن يلوم الإنسان نفسه، لكن ليس عليه أن يتوغل في الخوف دون الرجاء.

وتابع  مفتي الجمهورية السابق، أن الموازنة بين الرجاء في الله وعفوه وبين الخوف ويكون ذلك بكثرة الصلاة على رسول الله.

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