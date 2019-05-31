» يقطع رأس زوجته.. ويسلمها للشرطة

31 مايو 2019 - 11:18 ص

قطع عامل هندى رأس زوجته ووضعها فى حقيبة وسلمها للشرطة بدعوى خيانتها، البداية عندما قتل العامل زوجته وتوجه برأسها إلى مركز شرطة في ولاية البنغال الغربية في شرق الهند، الإثنين الماضي، بحقيبة وطلب مقابلة الضابط المسؤول.

وسُئل عند مقابلة الضابط، عن سبب حضوره، فاعترف بأنه قتل زوجته وقطع رأسها في نوبة من الغضب، عندما اكتشف أنها تخونه.

أخرج رأس زوجته المبتور من حقيبته وعرضه عليهم، وسأل: ” هل تصدقونني الآن؟ “ ، حيث قالت الشرطة: "لقد استجوبناه واعترف بقتل زوجته أمبا " ، مدعيًا أنها أقامت علاقة غير مشروعة مع أحد الجيران، وذلك بعد أن تشاجر معها ليلة الأحد.