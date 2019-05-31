تعرف على مدرب الاهلى بالموسم الجديد

31 مايو 2019 - 11:25 ص

أجرى مسئولو النادى الأهلي، اتصالات مكثفة الفترة الماضية، مع المدرب الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفنى السابق لنادي الإسماعيلي والحالى لمنتخب أوغندا، لتولى قيادة المارد الأحمر بدءًا من الموسم المقبل.

"ديسابر" أبدى موافقة مبدئية على تدريب الأهلي، على الرغم من كونه بمعسكر مغلق بدولة الإمارات لانشغاله بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر في الفترة بين 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين.

ويتبقي لكلا الطرفين الاتفاق على المقابل المادي، فضلا عن بعض الأمور الخاصة بجهازه المعاون، تمهيدًا لعرضها على إدارة النادي لحسم فكرة تعيينه مدربًا جديدًا للفريق من عدمه.

وتنادي بعض الأصوات بتعيين ديسابر لأنه يملك الخبرات داخل قارة أفريقيا، بعدما درب من قبل الترجي التونسي والوداد المغربي، كما أنه يعلم الكثير عن الكرة المصرية بفضل تجربته مع الإسماعيلي.