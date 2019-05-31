مستشار بن زايد لمذيع الجزيرة: " الطرد فضيحة"

31 مايو 2019 - 11:30 ص

عقب اتخاذ السلطات السودانية قرارا بسحب تراخيص قناة الجزيرة بالبلاد، دارت معركة كلامية بين مذيع الجزيرة جمال ريان، و عبد الخالق عبد الله المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي.

وكان عبد الله قد كتب على حسابه في تويتر عقب سحب تراخيص القناة : " طرد قناة الجزيرة من السودان".

وعلق ريان على تدوينته قائلا : " هل تعلم يا دكتور النظرية الإعلامية التي تقول: حينما تطردني فأنت تحررني من أية قيود تحد من حريتي ، فمن هو الرابح ومن هو الخاسر غير الإمارات التي تحرض دولا ضد قناة الجزيرة التي كنت أنت تحرص على حضور احتفالاتها السنوية في الدوحة؟

وجاء رد عبد الله : " هذا يسمى إخفاق ولا يمكن تبريره بالقول إن الطرد يعني التحرر من القيود.. الطرد فضيحة يا أستاذ جمال.. واعيباه بالجزيرة، مضيفا: " ثم ما دخل الإمارات بطرد قناتكم من السودان.. هذا قرار سيادي سوداني جاء بعد أن تأكد أن الجزيرة توظف لخدمة أجندة قطر وتركيا الداعمة لقوى الثورة المضادة في السودان".