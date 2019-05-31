استنفار بتونس بسبب البغدادي

31 مايو 2019 - 01:06 م

عاد اسم زعيم داعش أبوبكر البغدادي ليتردد من جديد، بعد مرور شهر على ظهوره الأخير في فيديو مع عدد من أنصاره.

وبحسب مجلة "جون أفريك" الفرنسية فإن تونس استنفرت القوى الأمنية على الحدود مع ليبيا، وشددت إجراءاتها الحدودية الجنوبية، بعد ورود معلومات من التحالف الدولي تفيد بأن البغدادي، متواجد جنوبي ليبيا.

وكان زعيم التنظيم الإرهابي قد ظهر في 29 أبريل الماضي، للمرة الأولى منذ خمس سنوات في تسجيل مصور.

وكشف الفيديو الذي بثته وكالة الفرقان الداعشية على تيليغرام بعض الخفايا أو الإشارات، التي توقفت عندها العديد من التحليلات الغربية، مثل الرشاش الذي ظهر خلف زعيم داعش.

وكان تقرير في صحيفة Corriere della Sera الإيطالية قد أشار إلى أن ظهور الكلاشينكوف خلف البغدادي، أتى بمثابة تذكير واسترجاع بالصورة التي كان يظهر فيها زعيم القاعدة بن لادن في ما يشبه "التحية" لبن لادن.

كما اعتبر أحد الناشطين السوريين من الرقة أن البغدادي ظهر برفقة ثلاثة أشخاص تم إخفاء معالم وجوههم، لكنهم كانوا يرتدون نوعا من الشماغ يستخدم في شرق سوريا وغرب العراق بشكل واسع.

لكن آخر تحديد لمكان البغدادي أفاد باحتمال تواجده في منطقة الباغوز السورية، إلا أن خبراء رجحوا بعد ظهوره في الفيديو الأخير أن يكون في منطقة نائية بين سوريا والعراق.



