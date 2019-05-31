إنجاز رابح ماجر يراود صلاح في دوري الأبطال

يلتقي غدا السبت، فريقا ليفربول وتوتنهام في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا 2019 على ملعب واندا ميتروبوليتانو معقل أتلتيكو مدريد الإسباني، في مواجهة يحضرها نحو 70 ألف مشجع.
ويعول ليفربول في هذه المواجهة على نجمه الأول محمد صلاح، من أجل الظفر بلقب البطولة، خاصة أن الفرعون المصري يعيش حالة من التألق وثبات المستوى في المباريات الأخيرة، إذ نجح "مو" في الحفاظ على الحذاء الذهبي كأفضل هداف في البريميرليج للموسم الثاني على التوالي، فضلا عن مساهمته الكبيرة في وصول الريدز لهذه المرحلة من الشامبيونزليج.
ويتطلع الفرعون المصري لمعادلة إنجاز الجزائري رابح ماجر، الذي يعد اللاعب العربي الوحيد المتوج بلقب دوري الأبطال، وليس هذا فحسب بل هو العربي الوحيد الذي نجح في تسجيل هدفا في نهائي دوري أبطال أوروبا، حينما كان لاعبا لبورتو البرتغالي ونجح في قيادة فريقه للفوز باللقب على حساب بايرن ميونيخ الألماني عام 1987.
ويطمح صلاح في توسيع الفارق في قائمة أفضل الهدافين العرب بالبطولة، خاصة أنه يمتلك 17 هدفا في البطولة، متفوقا على ماجر، صاحب الـ11 هدفا.
وكان ليفربول قد تأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على برشلونة في لقاءي ذهاب وإياب نصف نهائي البطولة بنتيجة 4-3.
وفي المقابل نجح فريق توتنهام في التأهل إلى نهائي النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أوروبا، عقب سقوطه أمام أياكس أمستردام الهولندي، في ذهاب نصف نهائي تلك البطولة بهدف نظيف، وانتصاره بنتيجة 3-2 على النادي الهولندي الكبير في إياب نصف نهائي البطولة.