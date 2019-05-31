» «الماكينات الألمانية» في أزمة قبل انطلاق يورو 2020

31 مايو 2019 - 01:38 م

أعلن الاتحاد الألمانى لكرة القدم إصابة يواكيم لوف المدير الفني للمنتخب الأول بوعكة صحية شديدة أدت إلى غيابه عن مباراتي القادمتين أمام بيلاروسيا وإستونيا ضمن التصفيات المؤهلة ليورو 2020.

ويأتى ذلك لإصابة لوف بمشاكل واضطرابات في الدورة الدموية ويعود السبب إلى سقوط بعض الأوزان في صالة الجيم أثناء التدريب عليه مما أصابه بقوة ونقل للمستشفى ومن المفترض أن يدخل في راحة تامة لمدة أسبوعين.

جدير بالذكر أن ماركوس سورج المدرب المساعد للوف، تولى مهمة القيادة الفنية لمنتخب الألماني لحين استقرار الحالة الصحية للمدرب وقدرته على العودة مرة أخرى.