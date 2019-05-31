ورطة جديدة لترامب

31 مايو 2019 - 01:39 م

يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حاليا أزمة جديدة بسبب تهديده بفرض ضرائب علي الواردات من السيارات الأوروبية.

في سياق متصل هدد وزراء تجارة الاتحاد الأوروبي الرئيس الأمريكي في حال فرض جمارك على واردات بلاده من السيارات الأوروبية.

ويأتي تحذير وزراء تجارة الاتحاد الأوروبي، بعد تهديد ترامب مؤخراً للاتحاد الأوروبي واليابان بفرض رسوما جمركية إضافية، يمكن أن تلحق ضررا بنمو الاقتصاد العالمي، في حال عدم التوصل لاتفاق تجاري لقطاع السيارات خلال الستة شهور القادمة.

وقال شيتفان-رادو أوبريا، وزير التجارة الروماني والرئيس الحالي لمجلس وزراء التجارة الأوروبيين، في بروكسل: ” فكرة أن صادرات السيارات الأوروبية تمثل خطرا على الأمن القومي للولايات المتحدة، مرفوضة بشكل قاطع، وأن النزاع التجاري ينبغي أن يتم حله عبر اتفاقية تتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية، وفقا لما تم الاتفاق عليه في العام الماضي ” .

يذكر أن الاتفاق الذي تم في يوليو الماضي بين ترامب وجان كلود يونكر رئيس المفوضية، ينص على بدء الجانبان محادثات حول إلغاء الجمارك على البضائع الصناعية وعدم فرض رسوم جمركية جديدة بشكل مبدئي.



