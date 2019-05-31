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طرق سحرية للتخلص من دهون المطبخ

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ازالة الدهون
ازالة الدهون

متابعات - أمينة عبد العال

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الخل

الملح

الدهون

كشف خبراء عن طرق جديدة وبسيطة وتعتبر سحرية للقضاء علي دهون المطبخ التي تعاني من إزالتها السيدات.

تعتبر الدهون العالقة على جدران المطبخ من أسوأ المشكلات التى تواجه ربات البيوت، خاصة أن هذه الشحوم والزيوت تتراكم على حوائط المطبخ سريعًا ملتصقة بما عليها من أتربة مما يجعلها تتكتل ويصعب إزالتها وتحتاج الكثير من الفرك بمزيلات الدهون الكيميائية التي قد تضر بصحة الأسرة وبالجدران نفسها، لهذا نقدم اليوم أفضل الطرق الطبيعية لتنظيف الدهون على جدران المطبخ حسبما ذكر موقع servicesutra .

الخل الأبيض

يعد الخل الأبيض من أهم المنظفات الطبيعية السائلة، حيث يمكننا استغلاله في تنظيف جدران المطبخ وإزالة ما به من دهون وبقع ويمكن استخدامه بطريقتين:

- إما وضعه مباشرة دون تخفيف على بقع وتكتلات الدهون وتركه قليلا ليتشبع بالدهون ثم يمسح بإسفنجة مبللة.

- أو عمل محلول من الخل والماء وصابون المواعين السائل، ورشه على الجدران ثم يفرك ويمسح بقطعة قماش رطبة أو إسفنج لإزالة البقع.

صودا الخبز

يمكن استخدام صودا الخبز كمزيل قوي لتراكمات الدهون الصعبة والشحوم من جدران المطبخ، فقط يخلط 1 كوب من الماء الدافئ و1 كوب من صودا الخبز في وعاء، ويقلب ليكون عجينة توزع على الدهون بجدران المطبخ.

تترك العجينة على الحائط لدقائق حتى تجف وتزال باستخدام قطعة قماش نظيفة وناعمة، وفي حال تواجد بعد الرواسب والبقع تخلط كميات متساوية من الخل وماء دافئ في زجاجة بخاخة وترش على الحائط وتترك 5 دقائق، ثم تمسح الجدران بمنشفة نظيفة مبللة بالماء الدافئ لتعود الجدران لامعة كما كانت.

الملح

بدلا من استخدام الملح فقط في طهي الطعام، يمكن الاعتماد عليه لتنظيف الدهون من حوائط المطبخ ويمكن استخدامه بطريقتين:

- توضع كمية كبيرة من الملح فوق بقع الزيت والشحوم، ويترك حتى تتآكل الدهون به ويرش محلول الخل عليه ويمسح باستخدام إسفنجة أو قطعة قماش مبللة.

- يمكن أيضا خلط الملح بالكحول بنسبة 1: 4 ومن ثم يفرك الخليط جيدًا فوق بقع الزيت والشحوم بالجدران وتركه لدقائق ومسحه بإسفنجة مبللة بالماء الدافئ.


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