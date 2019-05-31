  • الجمعة 31 مايو 2019
  • بتوقيت مصر04:53 م
بحث متقدم
ترامب

ايران تشعل النيران في مجسم ترامب وعلم اسرائيل

الرئيس السيسي

بالصور.. الرئيس يؤدي مناسك العمرة

جهاد جريشة حكما لمباراة الأهلي والإسماعيلي غدا بالدوري

ضربة جديدة موجعة لـ"جهاد جريشة"

ليفربول

ليفربول "صلاح" يطير إلى مدريد

افطار

بالفيديو.. وزير الدفاع يلتقى مقاتلى القوات الخاصة ويشاركهم الافطار

الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف

وزير الأوقاف يحذر من خطأ شائع في نهاية رمضان

الدكتور طارق الحبيب استشاري الطب النفسي

أكاديمي سعودي يفجر جدلًا عن حديث نبوي

ارشيف

"صلاح": لا أخشى مواجهة هاري كين في النهائي

الافراج عن 120 مسجونا بمناسبة عيد الاضحى

الإفراج عن 351 سجينًا بمناسبة تحرير سيناء

ارشيف

زعيم كوريا الشمالية يعدم 5 مسئولين بعد فشل قمة هانوي

شاهد..

ايران تشعل النيران في مجسم ترامب وعلم اسرائيل

عرب وعالم

ترامب
ترامب

متابعات- محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

تعليق ميلانيا ترامب على حريق كاتدرائية باريس

#

ترامب يعلن تحرير السائحة الأمريكية المخطوفة في أوغندا

#

"المحافظين" لترامب: الجولان أرض سورية محتلة

#

«ترامب» يشيد بافتتاح أكبر كنيسة في الشرق الأوسط بمصر

إسرائيل

ترامب

الاحتلال

القدس

انتشرت في ارجاء ايران صورا خلال إحياء الشعب الايراني ليوم القدس العالمي في ايران.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن الإيرانيين عبروا عن دعمهم للفلسطينيين بإحراق أعلام إسرائيل والولايات المتحدة ومجسم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وتدور أحداث هذا العام حول "صفقة القرن"، التي قال عنها الرئيس الإيراني، حسن روحاني في الجمعية المركزية بطهران: "الصفقة ستنتهي بالإفلاس".

وأحيا عشرات الآلاف من الإيرانيين يوم القدس العالمي اليوم الجمعة منددين بخطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي وسميت بـ "صفقة القرن".

وذكر التليفزيون الإيراني أن مسيرات خرجت في مناطق متفرقة في أنحاء البلاد برعاية الدولة وعرض لقطات لمحتجين يحملون لافتات عليها شعارات مثل "القدس العاصمة الأبدية لفلسطين" و"الموت لأمريكا".
شاهد..






تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

الجاذبية بين البيروني وإسحاق نيوتن

ياسر أنور

مجلة الأزهر..والناس العاديون

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» دارسة جديدة تكشف حقيقة فرعون وحقيقة لعنة الفراعنة
» رضيعة بوزن تفاحة.. أصغر طفلة في العالم
» طرق سحرية للتخلص من دهون المطبخ
» سيدة تقتل زوجها بسبب إجبارها على العلاقة الحميمة
» تفاصيل مثيرة في قتل مسن مرتديًا قميص نوم
» «الماكينات الألمانية» في أزمة قبل انطلاق يورو 2020
» لهذا السبب 27 رمضان الأقرب لليلة القدر
» خفاش يهاجم مسنًا بطريقة مروعة
» بهذه الطريقة يمكنك التغلب على النفس اللوامة
» يقطع رأس زوجته.. ويسلمها للشرطة
» جنود يغتصبون سيدة ويتحرشون بطفلها

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • مغرب

    06:58 م

  • فجر

    03:17

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:58

  • عشاء

    20:28

من الى
"الإفطار والسحور".. بدءًا بالمدفع وانتهاءً بطائرة حربية.. حكايات وأسرار
"بيض مدحرج"
مخدر الفلاكا
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان