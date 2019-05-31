بالفيديو.. إطلالة كارثية لـ"رانيا يوسف"

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رمضان

رانيا يوسف

حلا شيحة

سحور

سعيد رامز

انتقد خبير الموضوة والفاشون بوليس سعيد رامز، إطلالة الفنانة رانيا يوسف في شهر رمضان مشيراً إلى أن ارتداءها الألماظ باللون الفوشيا على فستان أخضر يعد أمرًا كارثيًا في الفاشون وتنسيق الملابس.

وأضاف خلال حديثه لفضائية "اليوم": "في عالم الفاشن والاستايلست ليس مقبولًا بالإطلالة التي ظهرت عليها رانيا يوسف في رمضان، ولم تكن موفقة في اختيار ملابسها".

وأشار إلى أن من الفنانات اللاتي لم يوفقن في اختيار إطلالتهن الرمضانية الفنانة هنا شيحة، لافتًا إلى أن الفيونكة التي وضعتها على رأسها والجاكيت الصيفي، مع ورد البلوزة، غير موفق على الإطلاق، معقبًا: "إحنا رايحين حفلة تنكرية مش سحور في رمضان، والفيونكة ملهاش أي معني على الإطلاق".

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