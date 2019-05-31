شاهد.. أول صور لـ"صلاح" ورفاقه في مدريد

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ليفربول

توتنهام

ابطال اوروبا

صلاح

التقطت عدسات المصورين مجموعة من الصور لبعثة فريق ليفربول الانجليزي في العاصمة الاسبانية مدريد فور وصولها الي الفندق استعدادا للقاء مواطنه توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا غدا السبت على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" معقل نادى أتلتيكو مدريد في التاسعة.

وضمت قائمة ليفربول لمباراة توتنهام 23 لاعباً هم: أرنولد، أليسون، بروستر، فابينيو، فيرمينيو، جوميز، هندرسون، كيليهير، لالانا، لوفرين، ماني، ماتيب، مينيوليه، ميلنر، مورينو، ميلنر، أوريجي، تشامبرلين، روبرتسون، محمد صلاح، شاكيري، ستوريدج، فان ديك، فاينالدوم.

ونجح ليفربول فى حجز مقعده بنهائى دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالى، بعدما حقق فوزاً تاريخياً على برشلونة برباعية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما على ملعب "آنفيلد"، فى "إياب" نصف نهائى دورى أبطال أوروبا، وحقق ليفربول "الريمونتادا" بعد الهزيمة فى الذهاب بثلاثية نظيفة فى "كامب نو" ليتأهل فريق النجم المصرى محمد صلاح إلى نهائى دورى أبطال أوروبا، فى حين حجز توتنهام مقعده فى نهائى دورى أبطال أوروبا على حساب أياكس أمستردام الهولندى.

وتعد هذه المرة الثانية في التاريخ التي يلتقي فيها ناديان إنجليزيان بالمباراة النهائية بمسابقة دوري ابطال اوروبا، بعد فوز مانشستر يونايتد على تشيلسي في نهائي 2008.

شاهد الصور..




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