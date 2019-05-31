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صادرات مصر الزراعية تتخطى الـ3.5 ملايين طن

الحياة السياسية

أرشيفية
أرشيفية

حسن علام- متابعات

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الفاكهة

صادرات مصر

الخضر

أكد تقرير الإدارة المركزية للحجر الزراعى، أن صادرات الخضر والفاكهة بلغت 3 ملايين و514 ألف و783 طن من المنتجات الزراعية بزيادة 390 ألف و847 طن عن نفس الفترة من العام الماضى، وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح والبطاطس والبصل والفراولة والفاصوليا والفلفل والخيار والرمان والثوم والجوافة.

 
وأضاف التقرير، أن إجمالى الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليون و594 ألف و115 طن، بالإضافة إلى تصدير 648 ألف و833 طن بطاطس، لتحتل المركز الثانى فى الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 207 آلاف و735 طن بصل، محتلا المركز الثالث فى الصادرات، فى حين احتلت الفراولة على المركز الرابع فى الصادرات بإجمالى 24 ألفا و399 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الثوم على المركز الخامس بإجمالى كمية بلغت 15 ألف و438 طنا.


بينما احتلت صادرات مصر من الفاصوليا على المركز السادس بإجمالى 9505 أطنان، تليها فى المركز السابع الجوافة بإجمالى 5757 طن، بينما حصل الرمان على المركز الثامن فى الصادرات بإجمالى كمية بلغت 3177 طن، بينما حصل الفلفل على المركز التاسع بإجمالى 1895 طن، تلاها فى المركز العاشر صادرات مصر من الخيار بإجمالى كمية تصل إلى 1838 طن.


وأشاد التقرير، بجهود الإدارة المركزية الحجر الزراعى وممثلى مكاتب التمثيل التجارى بسفاراتنا فى الخارج والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية من أجل زيادة الصادرات الزراعية وفتح أسواق جديدة امام المنتجات المصرية وطالب باستمرار الجهود لفتح المزيد من الأسواق الجديدة وتشديد الرقابة من أجل الحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية فى الأسواق التى تم فتحها وقال ان زيادة الصادرات تدعم الاقتصاد الوطنى.

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