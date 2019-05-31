نائبة تثمن كلمة السيسي في قمة مكة المكرمة

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ثمنت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، كلمة الرئيس السيسي، أمام القمة الاستثنائية العربية بمكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، مؤكدة أن حددت تحديات الامن القومي العربي وآلية الرد على التجاوزات الإيرانية الأخيرة.

وقالت النائبة في بيان لها، إن توصيف الرئيس السيسي، للاعتداءات الأخيرة على السعودية والإمارات، بأنها أعمال إرهابية، يؤكد حق الدول العربية في الرد الحاسم عليها، كما تمثل فرصة لوجود تضامن دولي مع الدول الخليجية.

وأكدت النائبة، تضامن مصر حكومة وشعبا ورئيس مع الدول العربية ضد الاعتداءات الأخيرة، واستعدادها لتقديم كافة الدعم والمساعدة للمحافظة على الأمن والاستقرار بها، ووقف أي اعتداءات عليها.


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