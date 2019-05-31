طلب برلماني بمناقشة انتشار الأسواق العشوائية بالمحافظات

31 مايو 2019 - 08:27 م

تقدم النائب سليمان العميري، بطلب مناقشة عامة حول ظاهرة انتشار الأسواق العشوائية في العديد من المحافظات، مطالبا بوضع خطة لتوزيع الأسواق في المناطق والأحياء تهدف لتيسير الحصول على الخدمة، وفي نفس الوقت الحفاظ على الشكل الحضاري.





وأوضح "فضل"، في بيان له، أن الفترة الأخيرة شهدت انتشار العديد من الأسواق العشوائية التي تسببت في إعاقة الحركة المرورية، بالإضافة لصعوبة الرقابة على الأسعار، مشددا على ضرورة التصدي لها من خلال إنشاء أسواق حضارية بتخطيط وتفصيل يراعي التوزيع والتنسيق الحضاري لكل منطقة منفصلة.





وطالب وزارتي التموين والتنمية المحلية بالتنسيق من أجل إنشاء أسواق حضارية خاضعة للرقابة على الأسعار، مشيدا بالدور الذى تقوم به المجمعات الاستهلاكية ومنافذ بيع السلع، مما ساهم فى الحفاظ على استقرار الأسعار في الآونة الأخيرة.



