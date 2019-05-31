قطر: شاركنا في قمة مكة لهذا الأمر

قال مدير مكتب الاتصال الحكومي القطري سيف بن أحمد آل ثاني، إن مشاركة بلاده في قمم مكة الثلاث تأتي حرصا منها على أمن واستقرار المنطقة.

وكتب بن أحمد آل ثاني، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي في تويتر، "تأتي مشاركتنا في قمم مكة الثلاث دعماً لأشقاءنا في الدول العربية والإسلامية، وحرصاً من سيدي سمو الأمير (تميم بن حمد آل ثاني) على أمن واستقرار المنطقة وسلامة شعوبنا"، وفق وكالة "الأناضول".

وأضاف المسؤول القطري، "نؤكد بأن قطر مستمرة في جهودها للسعي في مواجهة كافة التحديات والأزمات بمنطقتنا لما فيه خير الأمتين العربية والإسلامية".

ويشارك رئيس وزراء قطر عبد الله بن ناصر آل ثاني، في قمم مكة الثلاث المنعقدة بالسعودية، مترأسا وفد بلاده بدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان.

ومنذ الخميس، تشهد مكة المكرمة انعقاد القمة الطارئة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والقمة العربية الطارئة، والدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامية.

ويعد ابن ناصر، أرفع مسؤول قطري يزور السعودية منذ اندلاع الأزمة الخليجية قبل نحو عامين.

وتعصف بمنطقة الخليج أزمة سياسية، بعدما فرضت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في 5 يونيو 2017، حصارا على قطر بتهم منها دعم الارهاب، في حين أن الدوحة ما انفكت تنفي تلك الاتهامات.