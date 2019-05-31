«اليوم العالمى للتدخين».. 5 أطعمة تخلصك من النيكوتين

يوافق اليوم 31 مايو من كل عام المناسبة العالمية لمكافحة التبغ، فقد أقرت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية هذا اليوم عام 1987، وهي المناسبة التي تسعى للفت النظر نحو الآثار السلبية والضارة التدخين وآثاره السيئة على الصحة العامة وتذكير الشعوب بالمخاطر التي يسببها.

وللأشخاص الذين لديهم نيه للإقلاع عن التدخين، نقدم بعض الأطعمة التي تعمل على التخلص من النيكوتين حيث إنها مادة كيماوية تجعل من الصعب التوقف عن التدخين، وهو واحد من المواد الكيماوية المسببة للإدمان، كما أنه المادة المحفزة التي يمكنها منع الخلايا العصبية والعضلية من العمل بصورة طبيعية وملائمة.

1. البروكولي

لاحتوائه على مستويات عالية من فيتامينات B5 وC ، وفينامينات B هي المسئولة عن تنظيم العديد من العمليات المهمة في جسم الإنسان، كما أن تناول فيتامين C من البروكولي يساعد الجسم على انتظام عملية الأيض ويحمي الرئتين من السموم، كما يحتوي البروكولي على جين NRF2 الذي يحمي خلايا الرئتين من تعرضها للهجمات.

2. البرتقال

يعد البرتقال من الحمضيات القوية، حيث إن النيكوتين يعمل على إجهاد الجسم، ويقلل من فيتامين C ، لذا فإن البرتقال يعوض النقص في هذا الفيتامين، ويعطى الجسم ما يحتاجه منه

3. السبانخ

تحتوي السبانخ على حمض الفوليك أو فيتامين B9 المعروف بأنهما يخلصان الجسم من النيكوتين، الذي يساهم في إرباك أنماط النوم العادية، حيث إن حمض الفوليك ضروري كذلك في مكافحة أعراض انسحاب النيكوتين من الدم.

4. الزنجبيل

يساعد الزنجبيل في التخلص من كثير من الأعراض غير المرغوبة التي يتسبب بها النيكوتين، كما يعمل على تخليص الجسم من السموم.

5-. الليمون

يساعد على تعزيز نظام المناعة، بسبب حمض الليمون وفيتامين C اللذين يكافحان الأعراض غير المرغوبة للتدخين بسرعة، كما أنه يعتبر سلاحًا آخر لمكافحة النيكوتين.