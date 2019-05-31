  • الجمعة 31 مايو 2019
  • بتوقيت مصر09:56 م
بحث متقدم
جروس

الزمالك يفاوض هذا المدرب الأوروبي لخلافة «جروس»

إبراهيم العساف

السعودية عن الأزمة مع قطر: هناك حل

خالد الصاوى ورامز جلال

فيديو.. كيف تصدى خالد الصاوى لغوريلا رامز جلال؟

أمير الكويت

أمير الكويت للزعماء العرب: أستحلفكم بالله تجاوزوا الخلافات

كلوب وصلاح

«كلوب» يرد على «نحسه» في النهائيات

فلسطينيون على حدود غزة مع الأراضي المحتلة

إصابة 16 فلسطينيًا برصاص الاحتلال في غزة

أرشيفية

«الأرصاد» تحذر الصائمين من طقس الغد

قطر والسعودية

قطر: شاركنا في قمة مكة لهذا الأمر

ليفربول

ليفربول "صلاح" يؤدي مرانه الأول في مدريد

م

شاهد.. مصر تدخل موسوعة "حينيس" بأطول مائدة افطار

«اليوم العالمى للتدخين».. 5 أطعمة تخلصك من النيكوتين

الصفحة الأخيرة

التدخين
التدخين

خالد الشرقاوي - متابعات

أخبار متعلقة
#

مظاهرات ببروكسل بسبب الضغوط الاقتصادية

#

الصيانة.. سبب تأخر إقلاع 5 رحلات من مطارالقاهرة

#

السياحة تتوج زائرات الجناح المصري ببورصة برلين في يوم المرأة العالمى

#

باكستان تحذر الهند: سنرد بـ"حرب شاملة"

يوافق اليوم 31 مايو من كل عام المناسبة العالمية لمكافحة التبغ، فقد أقرت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية هذا اليوم عام 1987، وهي المناسبة التي تسعى للفت النظر نحو الآثار السلبية والضارة التدخين وآثاره السيئة على الصحة العامة وتذكير الشعوب بالمخاطر التي يسببها.

وللأشخاص الذين لديهم نيه للإقلاع عن التدخين، نقدم بعض الأطعمة التي تعمل على التخلص من النيكوتين حيث إنها مادة كيماوية تجعل من الصعب التوقف عن التدخين، وهو واحد من المواد الكيماوية المسببة للإدمان، كما أنه المادة المحفزة التي يمكنها منع الخلايا العصبية والعضلية من العمل بصورة طبيعية وملائمة.

1. البروكولي

لاحتوائه على مستويات عالية من فيتامينات B5 وC ، وفينامينات B هي المسئولة عن تنظيم العديد من العمليات المهمة في جسم الإنسان، كما أن تناول فيتامين C من البروكولي يساعد الجسم على انتظام عملية الأيض ويحمي الرئتين من السموم، كما يحتوي البروكولي على جين NRF2 الذي يحمي خلايا الرئتين من تعرضها للهجمات.

2. البرتقال

يعد البرتقال من الحمضيات القوية، حيث إن النيكوتين يعمل على إجهاد الجسم، ويقلل من فيتامين C ، لذا فإن البرتقال يعوض النقص في هذا الفيتامين، ويعطى الجسم ما يحتاجه منه

3. السبانخ

تحتوي السبانخ على حمض الفوليك أو فيتامين B9 المعروف بأنهما يخلصان الجسم من النيكوتين، الذي يساهم في إرباك أنماط النوم العادية، حيث إن حمض الفوليك ضروري كذلك في مكافحة أعراض انسحاب النيكوتين من الدم.

4. الزنجبيل

يساعد الزنجبيل في التخلص من كثير من الأعراض غير المرغوبة التي يتسبب بها النيكوتين، كما يعمل على تخليص الجسم من السموم.

5-. الليمون

يساعد على تعزيز نظام المناعة، بسبب حمض الليمون وفيتامين C اللذين يكافحان الأعراض غير المرغوبة للتدخين بسرعة، كما أنه يعتبر سلاحًا آخر لمكافحة النيكوتين.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

الجاذبية بين البيروني وإسحاق نيوتن

ياسر أنور

مجلة الأزهر..والناس العاديون

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» الأهلي يحصل على توقيع على فوزي
» إيران: لولا هذا الأمر لدخلنا الرياض
» وزير دفاع الصين يحتج على مواقف أمريكا ضد بلاده
» دارسة جديدة تكشف حقيقة فرعون وحقيقة لعنة الفراعنة
» رضيعة بوزن تفاحة.. أصغر طفلة في العالم
» طرق سحرية للتخلص من دهون المطبخ
» سيدة تقتل زوجها بسبب إجبارها على العلاقة الحميمة
» تفاصيل مثيرة في قتل مسن مرتديًا قميص نوم
» «الماكينات الألمانية» في أزمة قبل انطلاق يورو 2020
» لهذا السبب 27 رمضان الأقرب لليلة القدر
» خفاش يهاجم مسنًا بطريقة مروعة

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • فجر

    03:17 ص

  • فجر

    03:17

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:58

  • عشاء

    20:28

من الى
"الإفطار والسحور".. بدءًا بالمدفع وانتهاءً بطائرة حربية.. حكايات وأسرار
"بيض مدحرج"
مخدر الفلاكا
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان