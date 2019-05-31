فيديو.. كيف تصدى خالد الصاوى لغوريلا رامز جلال؟

31 مايو 2019 - 09:49 م

وقع الفنان خالد الصاوى، ضحية لبرنامج المقالب "رامز فى الشلال" والذى يقدمه الفنان رامز جلال، على فضائية "mbc مصر".

وواجه "الصاوى" مقلب غوريلا رامز جلال بالحزام، حيث ظهر متسمًا بالثبات الانفعالى، وقام بخلع حزامه لمواجهتها.

وتقوم فكرة برنامج "رامز في الشلال" هذا العام، على استقدام أحد مشاهير الرياضة أو الفن أو الإعلام، واصطحابه إلى دولة إندونيسيا، ليتعرض لمغامرة صعبة وغير متوقعة.

يصطحب فريق البرنامج الضيف إلى مكان ما في إحدى الجزر، لتبدأ بعدها حركات الإثارة والرعب في الظهور، ثم يتفاجأ الضيف بغوريلا مفترسة تظهر من بين الأدغال والأشجار المحيطة بالمكان.





