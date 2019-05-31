  • الجمعة 31 مايو 2019
  • بتوقيت مصر09:57 م
بحث متقدم
جروس

الزمالك يفاوض هذا المدرب الأوروبي لخلافة «جروس»

إبراهيم العساف

السعودية عن الأزمة مع قطر: هناك حل

خالد الصاوى ورامز جلال

فيديو.. كيف تصدى خالد الصاوى لغوريلا رامز جلال؟

أمير الكويت

أمير الكويت للزعماء العرب: أستحلفكم بالله تجاوزوا الخلافات

كلوب وصلاح

«كلوب» يرد على «نحسه» في النهائيات

فلسطينيون على حدود غزة مع الأراضي المحتلة

إصابة 16 فلسطينيًا برصاص الاحتلال في غزة

أرشيفية

«الأرصاد» تحذر الصائمين من طقس الغد

قطر والسعودية

قطر: شاركنا في قمة مكة لهذا الأمر

ليفربول

ليفربول "صلاح" يؤدي مرانه الأول في مدريد

م

شاهد.. مصر تدخل موسوعة "حينيس" بأطول مائدة افطار

فيديو.. كيف تصدى خالد الصاوى لغوريلا رامز جلال؟

الصفحة الأخيرة

خالد الصاوى ورامز جلال
خالد الصاوى ورامز جلال

متابعات

أخبار متعلقة
#

فيديو.. رامز يحرج ندى بسيوني بـ"العقد العرفي"

#

حسن الرداد يكشف "فبركة" برامج رامز جلال

#

رد فعل نجم الأهلي على مقلب «رامز في الشلال»

#

تعرف علي ضحية "رامز في الشلال" الليلة

وقع الفنان خالد الصاوى، ضحية لبرنامج المقالب "رامز فى الشلال" والذى يقدمه الفنان رامز جلال، على فضائية "mbc مصر".

وواجه "الصاوى" مقلب غوريلا رامز جلال بالحزام، حيث ظهر متسمًا بالثبات الانفعالى، وقام بخلع حزامه لمواجهتها.

وتقوم فكرة برنامج "رامز في الشلال" هذا العام، على استقدام أحد مشاهير الرياضة أو الفن أو الإعلام، واصطحابه إلى دولة إندونيسيا، ليتعرض لمغامرة صعبة وغير متوقعة.

يصطحب فريق البرنامج الضيف إلى مكان ما في إحدى الجزر، لتبدأ بعدها حركات الإثارة والرعب في الظهور، ثم يتفاجأ الضيف بغوريلا مفترسة تظهر من بين الأدغال والأشجار المحيطة بالمكان.

 


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

الجاذبية بين البيروني وإسحاق نيوتن

ياسر أنور

مجلة الأزهر..والناس العاديون

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» الأهلي يحصل على توقيع على فوزي
» إيران: لولا هذا الأمر لدخلنا الرياض
» وزير دفاع الصين يحتج على مواقف أمريكا ضد بلاده
» دارسة جديدة تكشف حقيقة فرعون وحقيقة لعنة الفراعنة
» رضيعة بوزن تفاحة.. أصغر طفلة في العالم
» طرق سحرية للتخلص من دهون المطبخ
» سيدة تقتل زوجها بسبب إجبارها على العلاقة الحميمة
» تفاصيل مثيرة في قتل مسن مرتديًا قميص نوم
» «الماكينات الألمانية» في أزمة قبل انطلاق يورو 2020
» لهذا السبب 27 رمضان الأقرب لليلة القدر
» خفاش يهاجم مسنًا بطريقة مروعة

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • فجر

    03:17 ص

  • فجر

    03:17

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:58

  • عشاء

    20:28

من الى
"الإفطار والسحور".. بدءًا بالمدفع وانتهاءً بطائرة حربية.. حكايات وأسرار
"بيض مدحرج"
مخدر الفلاكا
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان