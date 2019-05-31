ليفربول وتوتنهام في نهائي أبطال أوروبا.. الموعد والقنوات الناقلة

31 مايو 2019 - 09:57 م

يلتقى فريق ليفربول الإنجليزي مع نظيره توتنهام، في التاسعة مساء غد السبت على ملعب «واندا ميتروبوليتانو» بالعاصمة الإسبانية «مدريد» في نهائي دوري أبطال أوروبا.



ومن المقرر أن تنقل المباراة على قنوات بي إن سبورت 1 و 2 و 3 و4، وسيتولى التعليق كل من روؤف خليف وعلى محمد على وحفيظ دراجي.

ونجح ليفربول في حجز مقعده بنهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي، بعدما حقق فوزًا تاريخيًا على برشلونة برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على ملعب "آنفيلد"، في "إياب" نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وحقق ليفربول "الريمونتادا" بعد الهزيمة في الذهاب بثلاثية نظيفة في "كامب نو"، ليتأهل فريق النجم المصري محمد صلاح إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، في حين حجز توتنهام مقعده في نهائى دوري أبطال أوروبا على حساب أياكس أمستردام الهولندى.

ويمتلك ليفربول العديد من الأسلحة الهجومية التي تؤهله لاختراق دفاعات توتنهام في لقاء الليلة أبرزها الثنائي محمد صلاح وساديو ماني الذي سجل 44 هدفًا بواقع 22 هدفًا لكل منهما بمسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وفي المقابل، من المنتظر أن يتسلح توتنهام الطامح للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، بعودة قائده وهدافه هاري كين الذي تعافى مؤخرًا من الإصابة بجانب تألق فيرناندو يورنتي الذي ساهم في الإطاحة بمانشستر سيتي من الدور ربع النهائي.