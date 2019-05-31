فيديو.. ماذا فعل «بن سلمان» مع رئيس وزراء قطر؟

31 مايو 2019 - 10:06 م

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو على هامش اجتماع القمة الخليجية التي استضافتها المملكة العربية السعودية في مكة، مساء الخميس.

ويظهر الفيديو لحظة مصافحة بين ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان، ورئيس وزراء قطر، الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، الذي حضر نيابة عن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

ولي عهد السعودية محمد بن سلمان يصافح رئيس وزراء قطر عبدالله آل ثاني pic.twitter.com/3z6WvNM8LZ — يوسف الجمري (@YusufAlJamri) May 30, 2019

وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز قد استقبل رئيس وزراء قطر رسميا في قصر الصفا في مكة.

ويذكر أن القمم التي تستضيفها المملكة تأتي قبل أيام قليلة على الذكرى الثانية للمقاطعة التي أعلنتها كل من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين إلى جانب مصر ضد قطر، في يونيو، والتي تصفها الدوحة بـ"الحصار".

ودعا الملك سلمان في 19 مايو قادة مجلس التعاون لدول الخليج والدول العربية، من أجل عقد قمة خليجية وعربية طارئتين يوم الخميس 30 مايو، وذلك من أجل التشاور والتنسيق مع الدول الشقيقة في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، في ظل الاعتداءات الأخيرة على المملكة والإمارات.