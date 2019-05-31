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الأمم المتحدة: أكثر من 90 ألف نازح جراء معارك طرابلس

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اشتباكات طرابلس

خالد الشرقاوي - وكالات

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أكثر من 42 ألف شخص فروا جراء معركة طرابلس

أعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، ارتفاع أعداد النازحين جراء القتال في العاصمة الليبية طرابلس وما حولها إلي أكثر من 90 ألف شخص، من بينهم 8 آلاف شخص، يعتقد أن نصفهم أطفال، نزحوا خلال هذا الأسبوع فقط.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة "فرحان حق" بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.

وقال حق للصحفيين: "أبلغنا زملاؤنا في المجال الإنساني أن عدد الأشخاص الذين فروا من منازلهم بسبب القتال في العاصمة الليبية طرابلس تجاوز 90 ألف شخص وشهد هذا الأسبوع وحده نزوح 8 آلاف شخص - نصفهم يعتقد أنهم أطفال".

وأردف قائلا "يواصل عمال الإغاثة تقديم المساعدة للمشردين داخلياً وغيرهم من المستضعفين الذين تأثروا بالأعمال القتالية المستمرة ، حيث تلقى أكثر من 47 ألف شخص في طرابلس والمناطق المحيطة بها المساعدة حتى الآن".

ومنذ 4 أبريل الماضي، تشهد طرابلس معارك مسلحة إثر إطلاق اللواء المتقاعد خليفة حفتر قائد قوات الشرق، عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة، وسط تنديد دولي واسع ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية.

وتعاني ليبيا منذ 2011، صراعا على الشرعية والسلطة يتركز حاليا بين حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، وحفتر الذي يقود القوات في الشرق.

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