«التضامن» تفاجئ أصحاب المعاشات بمناسبة العيد

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صرف المعاشات
صرف المعاشات

خالد الشرقاوي - متابعات

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أعلنت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر يونيو اعتباراً من غدا السبت، بدلاً من اليوم العاشر من شهر يونيو، انطلاقاً من حرص الوزارة الدائم على مراعاة احتياجات اصحاب المعاشات وأسرهم، والتيسير عليهم لقضاء متطلباتهم والتزاماتهم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأضافت والى أن المعاشات ستكون متاحة غدا في جميع ماكينات الصرف الآلي المنتشرة على مستوى الجمهورية، ومن جميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها، وبنك ناصر الاجتماعي، ومكاتب البريد، على أن يتم الصرف من البنوك اعتباراً من الأحد 2 يونيو، وتقوم الوزارة بصرف ما يزيد عن 13 مليار جنيه شهريا معاشات لنحو 8 مليون قائم بالصرف.

كما قررت وزيرة التضامن الاجتماعي تشكيل غرفة عمليات من قيادات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وهيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعي لمتابعة سير عمليات صرف المعاشات من المنافذ المختلفة وعلى أن يتم فتح منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها غدا السبت مع التوجيه بعدم انصراف العاملين بالمنافذ حتى حصول آخر مواطن موجود بمنافذ الصرف التابعة للهيئة على معاشه، وأشادت والى بتعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة بالبريد المصري وموافقتهم على العمل من الثامنة صباح السبت لخدمة أصحاب المعاشات.


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