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أول تعليق من خالد الصاوي بعد مقلب "رامز في الشلال"

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خالد الصاوى ورامز جلال
خالد الصاوى ورامز جلال

محمود أبو سعد

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في أول تعليق له على مقلب "رامز في الشلال"، أكد الفنان خالد الصاوي أنه لم يكن يعرف عند ذهابه للتصوير أنه برنامج مقالب وان ذهابه كان من أجل تصوير إعلان فقط.

وكتب الصاوي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":"رامز جلال عشرة العمر والجدعنة وخفة الدم  عمري ما كنت اتخيل اني اشرب المقلب وانا بقالي سنين بتفرج واضحك"

أضاف :"انا رحت اعمل إعلان وسبكها عليا جاد شويري ومهيرة عبد العزيز ورجعت شارب المقلب تمام".

وتابع :"برغم من انه مرهق جدا ومخيف بس بعد انتهاء التجربة حسيت انها كانت ممتعة جدا، أنا فعلا مكنتش عارف انه برنامج رامز وعشان كدة بوجه تحية لكل فريق العمل المجتهد الكبير والمحترف

وأختتم :"البرنامج بيضحكنا بس وراه كتيبة بتشتغل باجتهاد واحترافية عشان تمتعنا 30 يوم في السنة ،تحياتي لشبكة MBC1 و MBC مصر وكل القائمين على التجربة اللذيذة دي".


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