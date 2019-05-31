تجديد حبس متهمتين بالانضمام لجماعة إرهابية

31 مايو 2019 - 11:53 م

جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس متهمتين 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات، بتهمة الانضمام الي جماعة تأسست علي خلاف القانون وأحكامه.

وأسندت النيابة لـ "إيمان .ا"، و"الشيماء .ع" المتهمتين بالقضية رقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا ، تهمة الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وحددت جلسة 3 يونيو لنظر أمر تجديد حبس المتهمين على ذمة التحقيقات في القضية.

كما أسندت النيابة إليهما عدة جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.