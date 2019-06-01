العاهل السعودي: سنتصدى بحزم للتهديدات العدوانية والتخريب

01 يونيو 2019 - 01:00 ص

أعلن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء الجمعة، "التصدي بحزم للتهديدات بالعدوان والتخريب" في المنطقة.



جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، قبيل بدء القمة الإسلامية المرتقبة مساء الجمعة بمكة المكرمة، عقب تصاعد التوتر في منطقة الخليج، على خلفية العقوبات الأمريكية ضد إيران، واتهامات للأخيرة بمحاولة زعزعة أمن المنطقة.



وقال الملك سلمان: "سنتصدى بحزم للتهديدات العدوانية والأنشطة التخريبية، كي لا تعيقنا عن مواصلة تنمية أوطاننا وتطوير مجتمعاتنا".



وتابع: "نجتمع في مكة لنعمل على بناء مستقبل شعوبنا، وتحقيق الأمن والاستقرار لدولنا العربية والإسلامية".



وتعقد القمة الإسلامية في مكة، في ساعة متأخرة من مساء الجمعة وفجر السبت، عقب انعقاد قمتين طارئتين؛ عربية وخليجية، الخميس، لبحث مواجهة التوترات مع إيران.



وتأتي القمم الثلاثة بعد هجمات على ناقلات نفط قبالة ساحل الإمارات، وضربات بطائرات مسيرة على محطات لضخ النفط في السعودية، في وقتٍ تنفي فيه طهران ضلوعها في الواقعتين.

